В АТОР дали советы россиянам, как планировать отпуск летом

Российским туристам следует заострить внимание на том, какие регионы открыты для гостей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Следует также узнать, какие именно заведения и учреждения работают в том месте, куда граждане хотят отправиться в отпуск, рассказала она. Ломидзе предположила, что туристический сезон в России может раскачаться во второй половине июня.

"Пока большинство регионов недостаточно готовы для приема туристов", — подчеркнула она.

Вдобавок к этому, нужно следить за появляющейся информацией, чтобы узнавать об открытии регионов. Пик туристического сезона наступит в России, передает "Российская газета". Как передает телеканал "360", россиянам дали советы по выходу на работу после самоизоляции.