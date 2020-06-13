СМИ сообщили о вспышке коронавируса в офисе президента Украины

Два сотрудника офиса президента Украины сообщили о положительном тесте на коронавирусную инфекцию — вице-премьер Алексей Резников, а также советник президента Руслан Демченко.

Накануне украинская делегация направилась в Париж для проведения встречи с внешнеполитическим советником главы Франции Эммануэлем Бонном. В их составе как раз находились Демченко и Резников. Об этом сообщает "РБК".

Издание подчеркнуло, что о диагнозе украинских политиков стало известно уже после их возвращения из Парижа.

Во время беседы с порталом "КиевVласть" Резников заявил о том, что по возвращению на Украину вся делегация решила добровольно сдать тесты на COVID-19. Он не подтвердил или опровергнул сведения о наличии у него коронавирусной инфекции, но подчеркнул, что "чувствует себя нормально".

После того, как у жены главы Украины Владимира Зеленского – Елены выявили положительный тест на коронавирус, он ограничил рабочие встречи и с тех пор находится на частичном карантине. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.