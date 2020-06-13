Беглов заявил о необходимости приобретения социальных привычек из-за коронавируса

Петербуржцы должны будут приобрести некоторые социальные привычки на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Власти города совместно с Роспотребнадзором приняли решение о смягчении ограничительных мер. Во внимание были приняты просьбы местных жителей. В Петербурге уже работают продовольственные магазины, а с 15 июня вернутся библиотеки и парикмахерские.

Несмотря на некоторые ослабления ограничительных мер, вирус пока "никуда не делся", отметил внимание глава города на своей странице "ВКонтакте". Петербуржцы должны будут приобрести социальные привычки, наподобие соблюдения дистанции с другими людьми и применения в быту средств индивидуальной защиты. Их стоит придерживаться даже в периоды эпидемиологического благополучия.

На первом этапе снятия ограничительных мер в Петербурге также возобновят работу городские бани, рекрутинговые агентства и фотомастерские. Кроме того, можно будет осуществлять поездки по льготным и бесплатным проездным билетам, пишет "360".