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19:23   13 Июня 2020
Общество

Беглов заявил о необходимости приобретения социальных привычек из-за коронавируса

Беглов заявил о необходимости приобретения социальных привычек из-за коронавируса

Петербуржцы должны будут приобрести некоторые социальные привычки на фоне постепенного снятия ограничительных мер из-за коронавируса, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Власти города совместно с Роспотребнадзором приняли решение о смягчении ограничительных мер. Во внимание были приняты просьбы местных жителей. В Петербурге уже работают продовольственные магазины, а с 15 июня вернутся библиотеки и парикмахерские.

Несмотря на некоторые ослабления ограничительных мер, вирус пока "никуда не делся", отметил внимание глава города на своей странице "ВКонтакте". Петербуржцы должны будут приобрести социальные привычки, наподобие соблюдения дистанции с другими людьми и применения в быту средств  индивидуальной защиты. Их стоит придерживаться даже в периоды эпидемиологического благополучия.

На первом этапе снятия ограничительных мер в Петербурге также возобновят работу городские бани, рекрутинговые агентства и фотомастерские. Кроме того, можно будет осуществлять поездки по льготным и бесплатным проездным билетам, пишет "360".

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Автор: Яна Либерман
#петербург #беглов #ограничения #самоизоляция #коронавирус

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