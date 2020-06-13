Ученые выявили "любимый" климат коронавируса

Наиболее активно распространение коронавирусной инфекции идет в районах с сухим и прохладным климатом, выяснила международная группа экспертов.

Свои выводы ученые сделали на основе анализа распространения вируса в 50 городах мира. В их числе были и те, в которых SARS-CoV-2 передавался от человека к человеку "в значительном темпе": Ухань, Тэгу, Кум, Париж, Мадрид, Токио, Сиэтл и Милан, сообщает еженедельный журнал "Профиль".

Коронавирус хуже распространяется при высоких температурах и влажности, уверены специалисты. Вместе с тем в Центре теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН нашли возможный способ спасти от смерти людей с тяжелой формой коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360".