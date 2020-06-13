США выступают против мирного урегулирования в Ливии, призывая к берлинским переговорам

Положения Каирской декларации по Ливии не будут учитываться Госдепом США при обсуждении ливийского конфликта. Заместитель госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Вашингтон будет опираться только на Берлинскую конференцию.

Отказ Вашингтона от миротворческой инициативы, сформулированной в Каирской декларации, которую уже поддержали несколько стран и организаций, включая Росси, Францию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Евросоюз и Лигу арабских государств, означает нежелание достичь мира в Ливии, если это случится не по сценарию Белого дома. Известный политический консультант, журналист, публицист, телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Шенкера.

Эксперт считает, что международному сообществу следует рассматривать все миротворческие инициативы по Ливии, не ограничиваясь декларацией, сформулированной на Берлинской конференции. Такое рассмотрение было бы возможным, если бы США и их подельники фактически не узурпировали бы понятие "международного сообщества", считая таковым только себя.

Вассерман напомнил, что Вашингтон напрямую причастен к государственному перевороту в Ливии, приведшему к затяжному гражданскому конфликту. Нежелание осадить свою союзницу Турцию, по мнению эксперта, делает невозможным признание Вашингтоном любой другой политической и военной силы в Ливии, кроме террористического Правительства национального согласия Ливии, которое ответственно за продолжение кровопролития в стране.