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18:41   13 Июня 2020
Общество

Мэрия Москвы раскрыла назначение подземных тоннелей в столице

Мэрия Москвы раскрыла назначение подземных тоннелей в столице

Настоящие лабиринты формируются под Москвой при помощи подземных коммуникаций, говорится в сообщении официального портала мэра и правительства города.

Длина тоннелей под столицей достигает почти 800 километров, подчеркнули в мэрии. Лабиринты призваны скрывать от глаз горожан теплосети, кабели связи и электроэнергии, а также водопровод. Тоннели предназначены для удобства выполнения ремонтных работ, говорится в сообщении. Известно, что под Москвой-рекой также протянуты сети.

Как передает телеканал "360", у москвичей появилась возможность продлить проездной на транспорт онлайн. Инструкция размещена на сайте мэра столицы.

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Автор: Яна Либерман
#москва #тоннели #мэрия москвы

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