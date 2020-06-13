Мэрия Москвы раскрыла назначение подземных тоннелей в столице

Настоящие лабиринты формируются под Москвой при помощи подземных коммуникаций, говорится в сообщении официального портала мэра и правительства города.

Длина тоннелей под столицей достигает почти 800 километров, подчеркнули в мэрии. Лабиринты призваны скрывать от глаз горожан теплосети, кабели связи и электроэнергии, а также водопровод. Тоннели предназначены для удобства выполнения ремонтных работ, говорится в сообщении. Известно, что под Москвой-рекой также протянуты сети.

Как передает телеканал "360", у москвичей появилась возможность продлить проездной на транспорт онлайн. Инструкция размещена на сайте мэра столицы.