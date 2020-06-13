Профессор Альтштейн развеял страхи вокруг вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции будет такой же безопасной, как и другие препараты, заявил профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Прежде чем начнется вакцинация населения препарат пройдет многочисленные исследования, поэтому для паники нет никаких причин, подчеркнул ученый. По его словам, в мире не существует лекарств без побочных эффектов, но специалисты работают над тем, чтобы от вакцины они были минимальными, передает URA.RU.

Старт производства вакцины от коронавирусной инфекции намечен на осень 2020 года. Промышленный выпуск вакцины планирует начать институт Гамалеи, заявил заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она также перечислила другие учреждения, занимающиеся разработкой препарата, передает телеканал "360".