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18:31   13 Июня 2020
Экономика

Назван возможный конкурент доллара на мировом рынке

Назван возможный конкурент доллара на мировом рынке

Новой мировой валютой в долгосрочной перспективе может стать денежная единица Китая, считает экономист Константин Юрченко.

Доллар США не потеряет свои позиции после ослабления глобального лидерства Соединенных Штатов. Появление другой мировой валюты на рынке должно быть обусловлено возникновением альтернативного игрока на международной арене.

Новым лидером может стать юань, однако это произойдет не в ближайшее время, а десятилетия спустя, передает мнение экономиста портал URA.RU.

Место доллара вряд ли достанется евро, так как денежная единица Евросоюза не вызывает к себе достаточный уровень доверия, отметил Юрченко.

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Автор: Василий Пименов
#валюта #доллар #юань

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