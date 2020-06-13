Назван возможный конкурент доллара на мировом рынке

Новой мировой валютой в долгосрочной перспективе может стать денежная единица Китая, считает экономист Константин Юрченко.

Доллар США не потеряет свои позиции после ослабления глобального лидерства Соединенных Штатов. Появление другой мировой валюты на рынке должно быть обусловлено возникновением альтернативного игрока на международной арене.

Новым лидером может стать юань, однако это произойдет не в ближайшее время, а десятилетия спустя, передает мнение экономиста портал URA.RU.

Место доллара вряд ли достанется евро, так как денежная единица Евросоюза не вызывает к себе достаточный уровень доверия, отметил Юрченко.