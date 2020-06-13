Вашингтон хочет использовать Ливию, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем

Желание США отстранить Россию от решения конфликта в Ливии выразилось в намерении Госдепа собрать видеоконференцию по Ливии только с участием европейских союзников. Эксперты считают, что Вашингтону лучше бы заняться внутренними проблемами.

Проведение видеоконференции по ливийскому урегулированию с лидерами Евросоюза без участия России анонсировал Госсекретарь США Майк Помпео. Интерес Вашингтона к Ливии и желание устранить Россию из обсуждения ливийского конфликта в беседе корреспоненту Федерального агентства новостей прокомментировали ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин и военный эксперт Борис Подопригора.

Блохин уверен, что Франция и Германия достаточно самостоятельны, и Вашингтону не удастся настроить их против Росси в вопросе ливийского урегулирования. Он также не уверен, что позиции США и Евросоюза по Ливии совпадут.

Борис Подопригора отметил интерес всех сторон к Ливии с точки зрения ее природных ресурсов, за которые пойдет торг. Говоря о позиции Вашингтона, эксперт предложили рассматривать все внешнеполитические действия США с позиции внутренних проблем, к которым следует отнестись бушующие ныне протесты афроамериканцев.