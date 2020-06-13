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18:14   13 Июня 2020
Политика

Украина отменила обязательную самоизоляцию в связи с COVID-19 для жителей Донбасса и Крыма

Украина отменила обязательную самоизоляцию в связи с COVID-19 для жителей Донбасса и Крыма

Кабмин Украины отменил обязательную самоизоляцию в связи с распространением коронавируса для жителей Крыма и Донбасса, сообщила пресс-служба правительства.

Сообщается, что меры отменяются также для лиц, которые приезжают на территорию Украины из Крыма и Донбасса. Уточняется, что требование самоизоляции будет действовать для тех, кто прибыл из государств "с широким распространением коронавируса". Помимо этого, в документе указано, что на всех контрольных пунктах должны быть оборудованы места для медосмотра.

Весной 2014 года Крым стал регионом России по итогам референдума, на котором 96,77% людей проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ. В Кремле многократно уточняли, что крымчане проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, сообщает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #крым

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