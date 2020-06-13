Критикуя систему "Мобильный избиратель", Вишневский подвергает россиян опасности

Депутат ЗакСа Борис Вишневский опубликовал заметку на радиостанции "Эхо Москвы", в которой раскритиковал удаленное голосование по поправкам в Конституцию, позволяющее голосовать там, где удобно избирателю.

Вишневский недоволен системой, которая называется "Мобильный избиратель" и появилась еще три года назад. Механизм создан для людей, которые прописаны в одном городе, а проживают в другом. Критика депутата не соответствует закону, так как избиратель имеет право голосовать там, где ему удобно. По мнению Вишневского, такое голосование незаконно, а проведение досрочного голосования создано с целью "фальсификации результатов", сообщает издание "НьюИнформ".

Политик не знает, что система досрочного голосования имеет меры защиты процесса от фальсификаций. Список голосующих составляется заранее, а бюллетень помещается в конверт, на котором расписываются два сотрудника ТИК, так документ хранится до основного голосования. Также в избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения, а за фальсификацию данных предусмотрено уголовное наказание.

Вишневский пытается раскритиковать мобильное голосование по поправкам к Конституции, которое организовано, в том числе, чтобы разгрузить избирательные участки от большого количества людей в период пандемии COVID-19. Своей критикой системы голосования он подвергает людей опасности распространения инфекции.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди положений, которые предлагают внести в Основной закон, значатся: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, проведение ежегодной индексации пенсий, введение ответственности государства за права трудящихся и многое другое.