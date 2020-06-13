Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Россия набирает все больший политический, экономический и военный вес, в связи с чем США и НАТО приходится вести свою агрессивную политику.
Так специалист отреагировал на материал американского консервативного издания The National Interest, в котором публицист Питер Сучиу обратил внимание на возможное вторжение сил НАТО на территорию РФ. В статье говорится, что российское государство за свою историю воевала со многим странами, которые сейчас входят в Североатлантический альянс, а после распада СССР страна стала намного более уязвимой.
«Судя по тому, что за последние годы у границ РФ (прежде всего в Черном и Балтийском морях, а также в Арктике) резко увеличилось количество сухопутных, морских и воздушных маневров НАТО, а группировка Альянса в Европе активно наращивает свою мощь, прямое боевое столкновение между нами вполне может произойти. США не скрывают своих агрессивных намерений, и даже более того — устраивают учения в непосредственной близости от нашего государства», — считает Баранец.
По мнению военного эксперта, НАТО проявляет желание захватить Калининград и уже ни раз «прицеливалось» в сторону Крыма. Об этом говорят полеты стратегических бомбардировщиков над акваторией Черного моря.
Баранец объяснил, что есть несколько горячих точек, где военнослужащие России и США периодически сталкиваются, но до открытой конфронтации еще далеко. Между Москвой и Вашингтоном есть целый ряд сложных вопросов и разногласий. Если американцы потеряют контроль над эмоциями, они могут попробовать решить проблемы военным путем, сказал специалист. Отдельно здесь стоит отметить Северный морской путь.
«США не согласны с исключительным правом РФ на эту торговую артерию и считают ее "международной". Уже несколько раз пытались заходить туда своими кораблями, да только наш Северный флот оперативно отгонял янки ко всем чертям. В общем, выражаясь языком электриков, у нас с Соединенными Штатами есть множество точек, где происходят «замыкания» и одна из них может стать причиной большого пожара», — подчеркнул Баранец.
С точки зрения количества боевых единиц паниковать не стоит, уверен эксперт. Даже если все страны НАТО объединятся для захвата России, Кремль сможет воспользоваться правом на защиту своего суверенитета с помощью ядерного оружия. Баранец заключил, что столкновение на ядерном уровне может открыть новые географические территории.
«Но тут многие американские аналитики отмечают, что если, не дай бог, НАТО нападет на Россию, то за ее спиной неминуемо встанет Китай и тогда американцам действительно наступит хана. Когда две великие ядерные державы встанут плечом к плечу против США, они вполне могут прекратить существование такой страны, а на том месте, где она находилась, образуется пролив имени Иосифа Виссарионовича Сталина».