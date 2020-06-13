Баранец рассказал об ответе РФ на планы США по захвату Крыма и Калининграда

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Россия набирает все больший политический, экономический и военный вес, в связи с чем США и НАТО приходится вести свою агрессивную политику.

Так специалист отреагировал на материал американского консервативного издания The National Interest, в котором публицист Питер Сучиу обратил внимание на возможное вторжение сил НАТО на территорию РФ. В статье говорится, что российское государство за свою историю воевала со многим странами, которые сейчас входят в Североатлантический альянс, а после распада СССР страна стала намного более уязвимой.

«Судя по тому, что за последние годы у границ РФ (прежде всего в Черном и Балтийском морях, а также в Арктике) резко увеличилось количество сухопутных, морских и воздушных маневров НАТО, а группировка Альянса в Европе активно наращивает свою мощь, прямое боевое столкновение между нами вполне может произойти. США не скрывают своих агрессивных намерений, и даже более того — устраивают учения в непосредственной близости от нашего государства», — считает Баранец.

По мнению военного эксперта, НАТО проявляет желание захватить Калининград и уже ни раз «прицеливалось» в сторону Крыма. Об этом говорят полеты стратегических бомбардировщиков над акваторией Черного моря.

Баранец объяснил, что есть несколько горячих точек, где военнослужащие России и США периодически сталкиваются, но до открытой конфронтации еще далеко. Между Москвой и Вашингтоном есть целый ряд сложных вопросов и разногласий. Если американцы потеряют контроль над эмоциями, они могут попробовать решить проблемы военным путем, сказал специалист. Отдельно здесь стоит отметить Северный морской путь.

«США не согласны с исключительным правом РФ на эту торговую артерию и считают ее "международной". Уже несколько раз пытались заходить туда своими кораблями, да только наш Северный флот оперативно отгонял янки ко всем чертям. В общем, выражаясь языком электриков, у нас с Соединенными Штатами есть множество точек, где происходят «замыкания» и одна из них может стать причиной большого пожара», — подчеркнул Баранец.

С точки зрения количества боевых единиц паниковать не стоит, уверен эксперт. Даже если все страны НАТО объединятся для захвата России, Кремль сможет воспользоваться правом на защиту своего суверенитета с помощью ядерного оружия. Баранец заключил, что столкновение на ядерном уровне может открыть новые географические территории.