Сахалинская область перешла к заключительной фазе выхода из самоизоляции

Первым и единственным регионом, перешедшим на третий этап снятия ограничительных мер, стала Сахалинская область.

Роспотребнадзор представил трехэтапную систему выхода из режима, введенного на фоне распространения коронавируса. Переход к заключительной фазе означает открытие магазинов, сферы услуг, свободные прогулки и занятия спортом на улице.

Сахалинская область и Курильские острова не вводили жестких ограничений во время пандемии. С середины мая они начали постепенный выход из режима самоизоляции. Однако, несмотря на многочисленные ослабления, в регионе действует ряд требований относительно соблюдения масочного режима. Узнать подробности о третьем этапе снятия ограничений можно на сайте стопкоронавирус.рф.

Об окончании пандемии коронавируса в России можно будет говорить, когда количество новых случаев COVID-19 за сутки снизится до десятков. Однако контролировать ситуацию необходимо постоянно, пишет "360".