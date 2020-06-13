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17:59   13 Июня 2020
Общество

Сахалинская область перешла к заключительной фазе выхода из самоизоляции

Сахалинская область перешла к заключительной фазе выхода из самоизоляции

Первым и единственным регионом, перешедшим на третий этап снятия ограничительных мер, стала Сахалинская область.

Роспотребнадзор представил трехэтапную систему выхода из режима, введенного на фоне распространения коронавируса. Переход к заключительной фазе означает открытие магазинов, сферы услуг, свободные прогулки и занятия спортом на улице.

Сахалинская область и Курильские острова не вводили жестких ограничений во время пандемии. С середины мая они начали постепенный выход из режима самоизоляции. Однако, несмотря на многочисленные ослабления, в регионе действует ряд требований относительно соблюдения масочного режима. Узнать подробности о третьем этапе снятия ограничений можно на сайте стопкоронавирус.рф.

Об окончании пандемии коронавируса в России можно будет говорить, когда количество новых случаев COVID-19 за сутки снизится до десятков. Однако контролировать ситуацию необходимо постоянно, пишет "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#ограничения #сахалинская область #самоизоляция #коронавирус

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