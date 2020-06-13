Белый дом выжидает момент для продления СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не видит никаких сдвигов в вопросе продления договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Политолог Наталия Елисеева объяснила, что мешает Вашингтону определиться со своей позицией прямо сейчас.

«Все внимание провластной верхушки в США сейчас направлено на решение внутреннего кризиса с протестами и погромами (в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда — прим. ред.). Разговор о договоре рано или поздно начнется, это вопрос времени. До окончания СНВ-3 осталось несколько месяцев, и к вопросу стратегической безопасности нельзя будет не вернуться», — сообщила Елисеева.

Эксперт напомнила, что 3 июня 2020 года президент Дональд Трамп заявил о желании заключить ядерный пакт с Россией. Тогда американский лидер заметил, что на сегодняшний день это «самая большая проблема в мире». «Политика сегодня» уже писала, что противостояние Вашингтона и Пекина доходит до крайней точки, поэтому Белый дом спешит заручиться поддержкой Москвы.

Это означает, что в Белом доме ведутся дискуссии по поводу условий продления СНВ-3. По мнению Елисеевой, выдвинутые Вашингтоном условия будут далеко не в пользу России. Таким образом США хотят вернуть себе власть на геополитическом поле, а для этого нужно подавить РФ.

«Здесь есть еще один аспект – до американских выборов остается еще меньше времени. Возможно, Трамп выжидает время для начала переговоров с Россией. Вероятно, он хочет войти в предвыборную кампанию, как некий миротворец», — заключила Елисеева.

Напомним, в США беспорядки захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это соглашение между Россией и США, которое контролирует два крупнейших атомных арсенала в мире. Договор был подписан в 2010 году, его действие заканчивается 5 февраля 2021 года.

СНВ-3 можно продлить с согласия обоих участников. Москва ни раз заостряла на этом внимание, но Вашингтон пока официально не огласил свою позицию касаемо продления договора. Трамп заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США. Пекин отверг идею американского президента.