Глава Украины Владимир Зеленский потерял кредит доверия общества и повторяет судьбу экс-президента страны – Виктора Ющенко, считает политолог Виктор Небоженко.

Политолог заметил, что электорат Зеленского до сих пор не увидел результатов ни одного из обещаний нынешнего руководителя Украины. Второй год подряд попытки правительства посадить бывшего президента-олигарха Порошенко остаются безуспешными. Избиратели теряют доверие к нынешней власти и не видят ни борьбы с коррупцией, ни радикальных экономических реформ.

Представители правительства вместо реформирования экономики и радикальной борьбы с коррупцией предлагают подружиться с Россией и помочь сепаратистам в оккупированном Донбассе. Небоженко заключает, что успеха офис президента не добивается нигде.

Политолог провел параллель с одним из бывших президентов Украины. Он вспоминает о том, что точно также президент Ющенко не торопился устраивать энергичные реформы и борьбу с коррупцией. В итоге Ющенко потерял огромную популярность, которая у него была по началу, и не добился никаких поставленных целей.