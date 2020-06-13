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17:13   13 Июня 2020
Общество

Захаров призвал защищать детей в РФ от лоббистов ЛГБТ-идей

Захаров призвал защищать детей в РФ от лоббистов ЛГБТ-идей

Браки пар с нетрадиционной ориентацией в России недопустимы и полностью противоречат культуре и ценностям РФ. Дети, воспитывающиеся в таких семьях, лишаются возможности жить полноценной жизнью, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Накануне редакция ФАН опубликовала видеозапись, призванную поднять обсуждение вокруг поправки к Конституции РФ, предлагающей закрепить бракосочетание в качестве "союза только между мужчиной и женщиной".

Политолог Дмитрий Захаров в ходе общения с корреспондентом NewInform указал, что союзы между однополыми парами сами по себе являются противоестественными, в том числе и в историческом смысле.

Эксперт подчеркнул, что в однополых семьях иногда дети становятся жертвами, в том числе и сексуального характера, теряя возможность полноценно расти и развиваться. В пример он привел случаи, зафиксированные на территории США, призвав защитить российских детей от лоббистов ЛГБТ-идей.

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Автор: Яна Либерман
#россия #конституция #лгбт #захаров

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