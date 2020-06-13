США успешно проводят работы по созданию искусственного марионеточного государства "Сирийский Курдистан", и никто из "предводителей" не желает останавливаться.

США смогли создать автономную администрацию Севера и Востока Сирии, которая подвластна и полностью контролируемая Вашингтону. Также у них есть инструмент влияния, который носит название курдская служба безопасности "Асайиш".

Организация ранее была обычной добровольной милицией. Однако благодаря руке Соединенных Штатов "Асайиш" превратили в обычный инструмент подавления большинства. Сейчас они являются карательной службой американцев. По различным данным за последние несколько нет количество заключенных превысило 11 тысяч. Судьба 7300 остается все также неизвестно. Есть догадки, что пленники были либо просто убиты, либо пережили садистские пытки, пишет Федеральное агентство новостей.

К курдам попадают все без исключения, а также их бывшие соратники. Эта организация ранее была признана террористической, в том числе и США, но тем этот нюанс не мешал американцам и дальше сотрудничать с ними. Вашингтон считает, что для создания "Сирийского Курдистана" нужно примириться с Турцией. Отметим, что Турция и курды являются врага №1.