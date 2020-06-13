Комиссар Яррик рассказал, как деятельность США вызывает раздражение сирийских граждан
Американские военные не делают для мирных жителей ничего, они только создают им проблемы. США занимаются обычным воровством вывозя из Сирии тысячи тонн сирийской нефти.
Несколько деревень из провинции Дейр-эз-Зора 11 июля 2020 года вышли на митинг против присутствия американцев на востоке Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Источники рассказали о том, что жители некоторых поселений вышли на улицы с плакатами и требованием остановить деятельность США и курдских отрядов. Граждане Сирии обвинил службу безопасности "Асайиш" в терроре местных жителей.
Курдские формирования грабят местное населения отбирая у них деньги, и требуют часть заработанных денег с местных торговцев. Все те, кто несогласен в действиях курдов, сразу обвиняется в сотрудничестве с ИГИЛ (организация запрещена в России) и попадают под арест "Асайиш".
Протестующие рассказали, что для них арест равнозначен смертному приговору, только несколько человек хоть как-то дают о себе знать, остальные пропадают. Все задержанные подвергаются жестким пыткам со стороны курдов, зачастую это заканчивается летальным исходом.