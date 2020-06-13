Россияне получат уверенность в социальных гарантиях благодаря поправкам в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ способны дать россиянам большую уверенность в том, что положенные им социальные гарантии будут выполнены, заявила член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.

Внесение положений в основной закон страны гарантирует ежегодную индексацию пенсий, напомнила она. По словам парламентария, россияне получат гарантии, что их заработная плата не опустится ниже минимального размера оплаты труда.

Конституция дает гарантии гражданам на многие годы, уточнила Тополева-Солдунова. Она уверена, что с их помощью появится стимул развития гражданского общества в России, передает телеканал "360".

Всероссийский день голосования по поправкам В Конституцию РФ состоится 1 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также утвердил неделю голосования в период с 25 июня по 1 июля. Среди основных поправок значатся доступная медпомощь, ежегодная индексация пенсий, соцподдержка и многое другое.