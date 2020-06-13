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16:15   13 Июня 2020
Общество

Аstrazeneca подписала контракт со странами ЕС на поставку 400 млн доз вакцины от COVID-19

Аstrazeneca подписала контракт со странами ЕС на поставку 400 млн доз вакцины от COVID-19

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали контракт с фармацевтической компанией Аstrazeneca на поставку 400 млн доз вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Вакцина предназначается не только для граждан стран ЕС, но также для всех мигрантов и туристов. Как уточняется, английская компания Аstrazeneca, которая базируется в Кембридже, вышла на производственную мощность для выпуска более 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Ранее компания получила финансовую поддержку от Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины США.

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Автор: Яна Либерман
#ес #вакцина #коронавирус

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