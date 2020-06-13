Михеев напомнил историю Второй мировой в ответ на решение Румынии признать Россию врагом

В эфире Царьграда политолог Сергей Михеев преподал урок истории и объяснил, почему Румыния официально закрепила Россию в противниках. По мнению эксперта, в этом отношении не стоит ссылаться на «байки» про дружбу народов.

Ранее Румыния обнародовала проект национальной обороны на 2020–2024 годы. Россию там могут признать угрозой для страны и враждебным государством. В официальном документе Румынии впервые так негативно со времен Второй мировой войны запечатлено отношение к РФ. Михеев напомнил о действиях Румынии в те годы:

«Они просто испугались и поняли, что проигрывают. Им не захотелось, на самом деле, быть разгромленными до такой же степени, как нацистская Германия. И они и Германию быстренько тоже предали, если называть вещи своими именами. Просто предали ее и быстренько перекинулись на сторону победителя. Вот и все союзнические отношения. Нравится, не нравится, но, к сожалению, все именно так».

Во время войны румынские солдаты воевали на одной стороне с нацистской Германией. В 1944 году в стране произошел переворот. После этого Румыния встала на сторону антигитлеровской коалиции.

Михеев обратил внимание, что во времена Советского Союза отношения с Румынией также были натянутые. В ближайшем будущем никакого понимания и сотрудничества со стороны европейского государства ждать не стоит, уверен эксперт.