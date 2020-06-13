Смертоносная «Тосочка» встала на колеса

В объективы фотокорреспондентов попала новейшая «Тосочка» — модификация тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин рассказал «Политике сегодня», чем для потенциального противника опасно это оружие, и почему от него не спастись, даже находясь в окопе.

Модификация «Тосочка» — это огнемет на колесах, который может выжигать большие площади, находясь на расстоянии от цели. Боевая машина стреляет термобарическими боеприпасами или, как их называют, боеприпасами объемного взрыва.

«Эффект достигается за счет ударной волны и огня. Полностью выжигается пространство, выжигается даже кислород. Таким образом возникает эффект "обратного удара" — воздух, по сути, "схлопывается", и в зоне поражения образуется вакуум. То есть даже солдаты, которые сидят в окопах или других углублениях, тоже гибнут», — объяснил военный эксперт.

По словам Костикина, «Тосочка» — это внук переносных мобильных огнеметов, которые во время Второй мировой войны солдаты носили в виде ранцев за спиной. Их минус был в том, что такой огнеметчик становился для противника первоочередной мишенью, потому что нес в руках очень опасное оружие для ближней дистанции. А уничтожить такого бойца было довольно просто, расстреляв его взрывоопасную ношу.

«Тосочка» отличается от своего предшественника «Солнцепека» тем, что установлена на колесной основе. ТОС-1 использовал для передвижения шасси танка Т-72. В этом плане «Тосочка» обладает куда большей мобильностью и скоростью передвижения.

Также внесено изменение в конструкцию, позволяющее экипажу боевой машины самостоятельно заряжать установку. В «Солнцепеке» для этого требовалась отдельная транспортно-заряжающая машина.

Костикин подчеркнул, что новейшая система работает по площадям и представляет собой смертоносное и грозное оружие. Новая «Тосочка» оснащена спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Благодаря ей, комплекс может корректировать огонь при помощи беспилотников, а также может получать информацию о целях от автоматизированной системы управления войсками.