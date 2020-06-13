Наградив Константина Котова за участие в беспорядках, Михаил Ходорковский замотивировал других "оппозиционеров" протестовать и нарушать закон.

Жюри премии Бориса Немцова 12 июня выбрало нового победителя. Константин Котов получил от фонда денежное вознаграждение в размере 10 000 евро. Он стал победителем благодаря участию в незаконных митингах в Москве прошлым летом.

Активист неоднократно был задержан сотрудниками полиции. На него было возбуждено уголовное дело за нарушение правил проведения митингов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фонд Немцова финансово поощрил незаконные действия "оппозиционера", что может послужить примером для других либералов. Каждый "оппозиционер" теперь может рассчитывать на "приз", если скандально заработает себе статью УК РФ. Владелец фонда Михаил Ходорковский ясно дал понять, что он ожидает от действий "оппозиционеров". В связи с этим Москву могут ожидать новые беспорядки текущим летом, которые "оппозиция" попытается организовать к голосованию по поправкам к Конституции РФ, пишет ФАН.