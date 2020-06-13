Загрузка автозаводов в России упала вдвое
Российские автопредприятия столкнулись с почти двукратным сокращением загрузки — с 50% до менее 30%, согласно сведениям Минпромторга.
Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения нарушили работу автозаводов в России.
Спрос на автомобили медленно восстанавливается в июне, однако ряд дилеров вынужден реализовывать машины по заниженной цене, передает издание "Известия".
Объем производимого в России автотранспорта в апреле снизился на 60,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлогодней давности, свидетельствуют данные Росстата.