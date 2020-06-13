Губернатор Петербурга Беглов посетил станцию переливания крови в Московском районе

Губернатор Северной столицы Александр Беглов во время рабочего выезда в Московский район побывал на станции переливания крови.

Служба экспедиции на базе учреждения работает на круглосуточной основе. Специалисты доставляют в медучреждения кровь и ее компоненты при оказании экстренной медицинской помощи, сообщает издание "Невские новости".

Станция переливания крови в Московском районе обеспечивает биоматериалом более 50 стационаров в Петербурге. В рамках госпрограммы, ориентированной на развитие здравоохранения в Северной столице, проходит модернизация учреждений и создаются оптимальные условия для доноров.