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15:24   13 Июня 2020
Общество

Губернатор Петербурга Беглов посетил станцию переливания крови в Московском районе

Губернатор Петербурга Беглов посетил станцию переливания крови в Московском районе

Губернатор Северной столицы Александр Беглов во время рабочего выезда в Московский район побывал на станции переливания крови.

Служба экспедиции на базе учреждения работает на круглосуточной основе. Специалисты доставляют в медучреждения кровь и ее компоненты при оказании экстренной медицинской помощи, сообщает издание "Невские новости".

Станция переливания крови в Московском районе обеспечивает биоматериалом более 50 стационаров в Петербурге. В рамках госпрограммы, ориентированной на развитие здравоохранения в Северной столице, проходит модернизация учреждений и создаются оптимальные условия для доноров.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #переливание крови

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