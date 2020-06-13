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15:20   13 Июня 2020
Общество

Открытие детсада №18 на улице Типанова запланировано на 1 сентября

Открытие детсада №18 на улице Типанова запланировано на 1 сентября

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 идет на спад, а 1 сентября школьники пойдут в школы, а дети помладше — в детские сады. К этому времени будет сдан в эксплуатацию детсад №18 на улице Типанова в Московском районе Санкт-Петербурга.

Рабочий выезд губернатора Санкт-Петербурга в Московский район сопровождался визитом в детский сад №18 на улице Типанова. Как сообщают "Невские новости", губернатор убедился в том, что новое детское дошкольное учреждение будет готова к приему детей 1 сентября.

Разрешение на ввод в эксплуатацию детсад получил еще весной, а сейчас он проходит процесс получения государственных лицензий на медицинскую и образовательную деятельность. Учреждение это экспериментальное и примет участие в региональной программе по раннему развитию детей дошкольного возраста.

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Автор: Руслан Неглинный
#беглов #COVID-19

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