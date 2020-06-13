Беглов посетил строительство новой улицы в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил, как продвигается строительство новой улицы протяженностью 1,4 километра в Московском районе.

Согласно проекту, будущая магистраль существенно улучшит транспортную доступность юго-восточных районов Московского района. Она соединит Дунайский проспект чуть западнее дома №13 и товарную ж/д станцию "Среднерогатская", как сообщает издание "Невские новости".

Известно, что по улице будет ходить общественный транспорт, что существенно облегчит жизнь жителям ЖК "Сириус", "4YOU" и "Пулковский", которые смогут им воспользоваться и значительно легче добираться домой. Работы выполняются ЗАО "Трест". Компания выиграла контракт на 721 млн рублей. Дорогу планируют сдать в эксплуатацию совсем скоро — к 30 июня.