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 Гольдштейн подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора ЕАО

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15:00   13 Июня 2020
Политика

Гольдштейн подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора ЕАО

Гольдштейн подал документы для выдвижения в кандидаты на пост губернатора ЕАО

Избирательная комиссия Еврейской автономной области (ЕАО) приняла документы врио главы региона Ростислава Гольдштейна, которые нужны для выдвижения в качестве кандидата на пост губернатора автономии, сообщила пресс-служба правительства ЕАО.

Гольдштейн сказал, что для него это очень волнительный шаг. Также он добавил, что была большая ответственность, поэтому решение давалось сложно, сообщает ТАСС.

Глава России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с должности губернатора ЕАО и назначил Гольдштейна врио руководителя региона. До этого он был членом Совфеда, представителем от Еврейской АО.

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Автор: Яна Либерман
#путин #еао #гольдштейн

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