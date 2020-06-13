Милонов: бизнесмен Пригожин мешает США "гадить" России

Санкт-петербургский предприниматель Евгений Пригожин настолько мешает США, что сторонники Демократической партии вновь хотят ввести новые санкционные меры, поскольку по-другому его не остановить, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Представитель демократов Элиот Энгел выступил с предложением расширить санкции в отношении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который ранее неоднократно попадал в санкционные списки США, сообщает "Правда.ру".

Инициативу американской стороны прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов, указав, что у всех стран есть собственные национальные интересы. Именно Евгений Пригожин мешает США "гадить" России, защищая национальные интересы РФ.

В заключение Милонов добавил, что полностью поддерживает российского предпринимателя, поскольку он патриот и делает все правильно. США санкциями пытаются "запереть" его в РФ, поскольку им не нравится, когда в России кто-то защищает национальные интересы своей родины.

Пригожин и ряд его компаний находятся под санкциями США с 2014 года.