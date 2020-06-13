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14:05   13 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Бортник: Украина прошла точку невозврата в вопросе Донбасса и Крыма

Бортник: Украина прошла точку невозврата в вопросе Донбасса и Крыма

Украинские власти уже никогда не смогут вернуть Крым и Донбасс, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, в этом вопросе Украина прошла точку невозврата. У президента Владимира Зеленского нет желания установить мир в Донбассе, «окно возможностей» захлопнулось после его избрания.

«В лучшем случае там щель есть, через которую иногда дует — обмен захваченными, какие-то диалоги, — но реально реализовать Минские соглашения Зеленский уже сегодня не хочет», — объяснил специалист.

В эфире телеканала КРТ Бортник выразил уверенность, что власти Украины не в состоянии вернуть Донбасс и тем более Крым.

Ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что пока Верховная рада не поменяет свою политику, Донбасс не вернется в состав страны. Киев не спешит останавливать военные действия в регионе, а жителей считают за «недолюдей».  

12 июня 2020 года Владимир Зеленский обратил внимание, что намерен вернуть вопрос возвращения Крыма в состав Украины в повестку дня. По словам украинского лидера, спустя время россиянам станет стыдно за присоединение полуострова.

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Автор: Роман Самойлов
#донбасс #украина #крым #политика #верховная рада #зеленский

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