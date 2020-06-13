Актриса Мельникова объяснила необходимость постепенного выхода из режима самоизоляции

Город пока не готов к полной отмене всех мероприятий по борьбе с коронавирусом, заявила начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Ольга Смелова. В ее поддержку высказалась депутат петербургского ЗакСа, актриса Анастасия Мельникова.

Каждый новый этап снятия ограничений проводится с двухнедельным интервалом, поскольку именно столько длится инкубационный период у коронавирусной инфекции. Постепенный выход из режима самоизоляции прокомментировала изданию Nation News депутат петербургского ЗакСа, актриса театра и кино Анастасия Мельникова.

"Я понимаю власти, которые идут навстречу, потому что возмущение невероятное — "мы хотим выйти, это все неправильно". Можно говорить, что "дураки наши врачи и врачи во всем мире", но есть статистика — заболевание продолжается", — заявила Мельникова.

Она призвала петербуржцев ответственно относиться к действующим рекомендациям по противодействию коронавирусной инфекции. По ее словам, выходить на улицу нужно в масках, и всегда мыть руки по возвращении домой. Актриса подчеркнула, что у нее дома в прихожей стоит дезинсектор, лежат маски и перчатки.

Массовые мероприятия нельзя будет проводить в Санкт-Петербурге до 28 июня, сообщили в Смольном. Однако запрет не коснется парада Победы. Традиционное шествие состоится 24 июня. Весь транспорт для участников парада, а также их места проживания будут продезинфицированы.