Жители Украины должны будут отдавать на пенсию часть зарплаты

Реализация второго этапа пенсионной реформы на Украине предусматривает, что жители страны будут отдавать 2% от своей зарплаты на будущую пенсию. Об этом рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он уточнил, что 2% от доходов придется отдавать как сотруднику, так и работодателю. На данный момент нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, и вскоре она увеличится еще на 4%. В денежном выражении это около 100 млрд гривен каждый год.

Если учесть, что на Украине отсутствует фондовый рынок, то как и куда эти деньги будут инвестированы, остается неясным, добавил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Накануне глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил о получении первого транша от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов. Для того, чтобы получить доступ к новой кредитной программе МВФ на 5 млрд долларов власти Украины выполнили два условия: разрешили продажу сельхоз земель и приняли закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.