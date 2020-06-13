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13:03   13 Июня 2020
Экономика

Жители Украины должны будут отдавать на пенсию часть зарплаты

Жители Украины должны будут отдавать на пенсию часть зарплаты

Реализация второго этапа пенсионной реформы на Украине предусматривает, что жители страны будут отдавать 2% от своей зарплаты на будущую пенсию. Об этом рассказал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он уточнил, что 2% от доходов придется отдавать как сотруднику, так и работодателю. На данный момент нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, и вскоре она увеличится еще на 4%. В денежном выражении это около 100 млрд гривен каждый год.

Если учесть, что на Украине отсутствует фондовый рынок, то как и куда эти деньги будут инвестированы, остается неясным, добавил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Накануне глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил о получении первого транша от Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов. Для того, чтобы получить доступ к новой кредитной программе МВФ на 5 млрд долларов власти Украины выполнили два условия: разрешили продажу сельхоз земель и приняли закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

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Автор: Василий Пименов
#украина #пенсии

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