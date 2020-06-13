После выборов в США военные могут вывести Трампа из белого дома

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден пригрозил Трампу военным переворотом, если тот откажется признавать свое поражение на грядущих выборах. Научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко объяснила, что это заявление едва ли можно назвать угрозой — все произойдет в рамках закона.

«Если Трамп проиграет на выборах и откажется признавать поражение, военные здесь будут действовать в рамках закона. Их задача будет вывести политиков из Белого дома, потому у Трампа и его администрации уже не будет права там находиться. Так что слова Байдена не являются угрозой, это, скорее, предупреждение», — сказала Филиппенко.

Эксперт объяснила, что, если Трамп проиграет на выборах президента, он действительно может отказаться принять эту правду. Речь идет о постоянных заявлениях главы Белого дома о том, что «внешние силы» могут вмешаться в ход выборов, и тогда результаты сложно будет назвать правдивыми.

По мнению Филиппенко, Трамп готовит почву для отрицания неудобного для него результата. Но даже если американский лидер останется в Белом доме после проигрыша, его полномочия, как президента, истекут 20 января 2021 года. Об этом говорит Конституция США, и действия военных в этом плане будут абсолютно законны.

Шанс лишиться президентского кресла у Трампа действительно есть. Рейтинги политика падают в связи с последними событиями в США и массовыми протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. CNN сообщает, что за последний месяц Трамп потерял семь процентов избирателей. Демократ Байден на этом фоне только набирает популярность в глазах американцев.

Однако, раздробленность в демократической партии может сыграть нынешнему президенту на руку, считает Филиппенко.

«Шансы у Трампа пойти на следующий срок пока остаются. Дело в том, что демократам не удалось найти своего единого кандидата. Байден не является кандидатом, которого одобряют все демократы, не все за него проголосуют. Именно поэтому говорить об однозначном проигрыше Трампа на выборах пока рано», — заключила американист.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.