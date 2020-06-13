Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

Повышение нефтедобычи в США и наполнение нефтехранилищ оказали негативное воздействие на ситуацию на мировых рынках нефти. В результате котировки барреля начали снижаться после того, как превысили отметку в 43 доллара.

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отметила, что цены на нефть росли в преддверии новых переговоров ОПЕК+ о продлении действующих ограничений на июль, а после начали снижаться из-за фактических продаж.

Таким образом, ожидания были оправданы минимально. По оценке Минэнерго РФ, избыток нефти в мире на конец мая составил 7 млн баррелей в сутки. Если бы рынок реагировал только на экономические факторы влияния, а не на ожидания и новостные поводы, то никакого роста котировок бы не произошло, передает "Российская газета".

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов добавил, что определенное давление на стоимость нефти оказали не самые лучшие новости из США, где только за прошлую неделю запасы сырой нефти увеличились на 5,85 баррелей. Помимо этого, в Америке увеличились запасы бензина и дистиллятов – на 0,9 млн баррелей и на 1,6 млн баррелей соответственно.