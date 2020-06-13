Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

Разговоры о равноправии со стороны ЛГТБ-сообщества направлены на навязывание миру своей точки зрения и уничтожение института семьи, заявил психолог Анатолий Добин.

Гей-пропаганда и атака на институт семьи тщательно скрываются под видом дискурса о равноправии. Люди, поддерживающие ЛГТБ-движение, зачастую не понимают, от чьего имени действуют, заявил семейный психолог, сообщает Nation News.

"Карл Маркс считал, что все действия индивида направлены на защиту классовых интересов. Он этого может и не осознавать", — отметил Добин.

Зачастую все смешивается в кучу — дискуссии о правах сексуальных меньшинств и отношение к этим гражданам, навешивание ярла "гомофоба" на тех, кто поддерживает традиционные ценности. Активисты упускают важный момент: дело не в ориентации, а в несостоятельности соответствующей дискуссии, подытожил Добин.

Источник видео: ФАН

Одна из поправок к Конституции РФ закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.