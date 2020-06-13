Исключение из запрета на массовые мероприятия в Петербурге сделано для парада Победы

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в график празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая была показана только воздушная часть праздничного парада, а наземная часть пройдет 24 июня — как и 75 лет назад.

Постепенное смягчение ограничительных мер начнется в Санкт-Петербурге с 15 июня. Как сообщает "Деловой Петербург", несмотря на сохранение запрета на массовые мероприятия, парад Победы 24 июня на Дворцовой площади состоится с применением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности участников и зрителей парада.

Петербуржцы смогут с 25 июня по 1 июля принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Предложенные изменения относятся ко всем сферам жизни государства и общества. Среди них можно отметить обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательную ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, гарантированную адресную социальную поддержку и закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны.