Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре

Институт Гамалеи приступит к производству вакцины от коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года. Так, еще две вакцины могут появиться в России до конца этого года, обозначила заместитель председателя РФ Татьяна Голикова.

По ее мнению, Институт имени Гамалеи, "Вектор", а также Институт вакцин и сывороток ФМБА занимают лидирующее положение на российском рынке в части создания вакцины от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за весь период распространения коронавирусной инфекции в России проведено более 14,5 миллиона тестов на выявление COVID-19 в стране. Также с подозрениями на него под медицинским наблюдением находятся почти 322,5 тысячи человек.