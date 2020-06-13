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 Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем
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12:30   13 Июня 2020
Политика

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер отметил, что добиться высокого профессионального признания Трегуловой помогли вдохновенный творческий труд и компетентность. Путин считает, что глава Третьяковки стала в России и за ее пределами одним из самых авторитетных специалистов музейного дела. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Трегулова внесла большой личный вклад в укрепление традиций просвещения и служения искусству.

13 июня Зельфире Трегуловой исполнилось 65 лет, пост руководителя одного из самых известных музеев страны она заняла в феврале 2015 года. С 20 ноября 2018 года Трегулова является членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #третьяковская галерея

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