Коронавирус стал основной причиной смерти более 1,6 тысячи россиян в апреле 2020 года

Более 1,6 тыс. россиян скончались от коронвируса в РФ в апреле 2020 года, об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова на пресс-конференции, также COVID-19 выявили у 1052 граждан РФ, которые умерли по другим причинам.

По словам российского вице-премьера, к промышленному производству вакцины от коронавируса в России приступят в сентябре 2020 года, а до конца года могут появиться еще два вида вакцины. Кроме того, она добавила, что вакцину, разрабатываемую в Институте им. Гамалеи и центре "Вектор", могут зарегистрировать через два месяца.

По данным оперштаба, в России за минувшие 24 часа коронавирус выявили у 8,7 тысячи россиян. С начала пандемии в РФ COVID-19 зафиксировали у 520,1 тысячи человек, 6,8 тысячи пациентов скончались.