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12:15   13 Июня 2020
Общество

Голикова сообщила о выявлении антител к коронавирусу у 32,4% медиков в Москве

Голикова сообщила о выявлении антител к коронавирусу у 32,4% медиков в Москве

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 32,4% медицинских работников в Москве. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также она сообщила о том, что пиком заболеваемости COVID-19 в России стало 11 мая. 

Более 5,2 тыс. пациентов с положительным тестом на коронавирус в РФ выздоровели и были выписаны за последние сутки. Общее число поправившихся от коронавирусной инфекции в стране составило почти 275 000. Об этом прессе сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #голикова #коронавирус

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