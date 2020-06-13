Голикова сообщила о выявлении антител к коронавирусу у 32,4% медиков в Москве

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 32,4% медицинских работников в Москве. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также она сообщила о том, что пиком заболеваемости COVID-19 в России стало 11 мая.

Более 5,2 тыс. пациентов с положительным тестом на коронавирус в РФ выздоровели и были выписаны за последние сутки. Общее число поправившихся от коронавирусной инфекции в стране составило почти 275 000. Об этом прессе сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.