Специалисты МЧС назвали способ для безболезненного выхода из самоизоляции

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

 Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре

Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре
Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

 Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

 Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре

Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре
Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

 Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
12:11   13 Июня 2020
Общество

Специалисты МЧС назвали способ для безболезненного выхода из самоизоляции

Специалисты МЧС назвали способ для безболезненного выхода из самоизоляции

Безболезненно справиться с выходом из долгого режима самоизоляции поможет четкий план действий с последовательными шагами, считают в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

Снятие режима самоизоляции происходит постепенно во всех регионах России. Важно понимать, что долгое нахождение дома не является паузой в жизни человека, предупредили специалисты. Выход из самоизоляции не будет возвращением в ситуацию "до". Каждому придется заново адаптироваться в изменившейся обстановке, пишет РИА Новости.

Человек может ощущать дискомфорт, так как не знает, что делать дальше. Список с четкими последовательными шагами действий поможет вернуть ощущение контроля и восстановит психологическое состояние, рассказали в МЧС. Составлять свои планы нужно, учитывая снятие ограничений в стране и свои возможности. При этом нужно быть готовым иногда корректировать список из-за меняющейся обстановки.

Россиянам рекомендуют при выходе на работу после режима самоизоляции постепенно наращивать нагрузку. Резкая смена обстановки может привести к переутомлению, сообщает "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#мчс #психология #самоизоляция #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...