Специалисты МЧС назвали способ для безболезненного выхода из самоизоляции

Безболезненно справиться с выходом из долгого режима самоизоляции поможет четкий план действий с последовательными шагами, считают в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

Снятие режима самоизоляции происходит постепенно во всех регионах России. Важно понимать, что долгое нахождение дома не является паузой в жизни человека, предупредили специалисты. Выход из самоизоляции не будет возвращением в ситуацию "до". Каждому придется заново адаптироваться в изменившейся обстановке, пишет РИА Новости.

Человек может ощущать дискомфорт, так как не знает, что делать дальше. Список с четкими последовательными шагами действий поможет вернуть ощущение контроля и восстановит психологическое состояние, рассказали в МЧС. Составлять свои планы нужно, учитывая снятие ограничений в стране и свои возможности. При этом нужно быть готовым иногда корректировать список из-за меняющейся обстановки.

Россиянам рекомендуют при выходе на работу после режима самоизоляции постепенно наращивать нагрузку. Резкая смена обстановки может привести к переутомлению, сообщает "360".