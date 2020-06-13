Адиль Ширинов рассказал новые подробности серийного выпуска автомобилей Aurus

В мае 2021 года состоится премьера премиальных автомобилей российской компании Aurus. Глава компании Адиль Ширинов рассказал о преимуществах машин, которые будут конкурировать с такими гигантами, как Rolls-Royce, Bеntley и Mercedes-Maybach.

По словам Ширинова, уровень защиты и двигатель на российских автомобилях будет превосходить западные аналоги. При этом, машины Aurus будут иметь более доступную цену. Глава компании обратил внимание на огромный спрос седана правительственного класса Senat.

В этом году компания планирует собрать первую партию представительских машин, а массовое производство начнется со следующего года на производственной площадке в Елабуге. Там же будут производить силовые установки, для которых отливкой блоков цилиндров занимаются предприятия «КамАЗ».

Абсолютно все кузовные составляющие автомобиля Aurus будут выштампованы из стали отечественного производства. Компания привлекла партнеров из Италии для изготовления кожаной отделки салона деревянных панелей.

Aurus гордится высочайшим процентом локализации. Действительно, 90 процентов автомобиля производится в России. это касается трансмиссии, кузова, силового агрегата и других важнейших элементов.

Количество предварительных заказов на Senat растет, несмотря на мировой финансовый кризис и стоимость новинки в 18 миллионов рублей.