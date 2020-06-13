США сыграли на руку Москве, закупив тонны российской нефти

Россия оказалась в выигрыше благодаря покупке 9 миллионов баррелей нефти Urals Соединенными Штатами, передает агентство РИА Новости.

Десять танкеров вскоре доставят в США рекордное за последние девять лет количество российского топлива, согласно сведениям навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder.

Власти США решили нарастить закупки сырья на фоне снижения цен на природный ресурс. России удалось избежать переполнения нефтехранилищ и угрозы остановки скважин благодаря крупной поставке топлива в Соединенные Штаты, пишет агентство РИА Новости.

Потери РФ в нефтяной войне оказались минимальны, тогда как Саудовская Аравия и США столкнулись с серьезными проблемами.