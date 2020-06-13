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11:50   13 Июня 2020
Экономика

США сыграли на руку Москве, закупив тонны российской нефти

США сыграли на руку Москве, закупив тонны российской нефти

Россия оказалась в выигрыше благодаря покупке 9 миллионов баррелей нефти Urals Соединенными Штатами, передает агентство РИА Новости.

Десять танкеров вскоре доставят в США рекордное за последние девять лет количество российского топлива, согласно сведениям навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder. 

Власти США решили нарастить закупки сырья на фоне снижения цен на природный ресурс. России удалось избежать переполнения нефтехранилищ и угрозы остановки скважин благодаря крупной поставке топлива в Соединенные Штаты, пишет агентство РИА Новости.

Потери РФ в нефтяной войне оказались минимальны, тогда как Саудовская Аравия и США столкнулись с серьезными проблемами.

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Автор: Илья Романович
#сша #рф #нефть #urals

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