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11:47   13 Июня 2020
Политика

Посольство РФ выразило сожаление, что представители США распространяют фейки

Посольство РФ выразило сожаление, что представители США распространяют фейки

Заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер распространяет фейки о России, об этом заявили в российском посольстве.

Ранее посольство РФ опубликовало в Facebook пост о высказываниях Шенкера против России в ходе выступления в НПО "Гудзоновский институт". Согласно посту ведомства, Шенкер утверждал, что Россия якобы помогает Дамаску "совершать геноцид населения Сирии" и будто бы собирается открыть в Ливии военную базу.

В дипмиссии выразили сожаление, что официальные лица США распространяют фейки и усугубляют без того непростые российско-американские отношения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #фейки

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