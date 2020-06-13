Посольство РФ выразило сожаление, что представители США распространяют фейки

Заместитель госсекретаря США Дэвид Шенкер распространяет фейки о России, об этом заявили в российском посольстве.

Ранее посольство РФ опубликовало в Facebook пост о высказываниях Шенкера против России в ходе выступления в НПО "Гудзоновский институт". Согласно посту ведомства, Шенкер утверждал, что Россия якобы помогает Дамаску "совершать геноцид населения Сирии" и будто бы собирается открыть в Ливии военную базу.

В дипмиссии выразили сожаление, что официальные лица США распространяют фейки и усугубляют без того непростые российско-американские отношения.