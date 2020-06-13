Россияне получат пособия и выплаты без предоставления справок

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 хотя и пошла на спад, но все еще диктует правила взаимодействия граждан и государственных органов. В частности для получения пособий и выплат не нужно будет ходить по кабинетам, собирая необходимые справки.

Распоряжение председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о назначении пособий и выплат без предоставления справок гражданами значительно облегчит жизнь нуждающимся и сохранит меры безопасности в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости. В четверг 11 июня Мишустин продлил на три месяца выплаты пособий по безработице тем, у кого срок выплаты пособия закончился 1 марта.