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11:35   13 Июня 2020
Политика

Трамп пообещал заняться "другими вещами" в случае поражения на президентских выборах в США

Трамп пообещал заняться "другими вещами" в случае поражения на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп готов признать поражение на президентских выборах в Америке, если таковое будет, об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, в случае поражения он займется "другими вещами", будет двигаться дальше и найдет себе применение. Также президент США раскритиковал своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена, который планирует выдвигаться от Демократической партии. Трамп назвал демократа "трусом, устраивающим себе убежище". По мнению американского лидера, для США будет очень "печальным", если Байдена выберут на пост главы государства.

Ранее Байден заявил, что в случае поражения Трамп не захочет покидать Белый дом, поэтому его оттуда выведут военные, пишет ТАСС.

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Автор: Ирина Большунова
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