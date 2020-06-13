Поправка о правопреемстве России в отношении СССР не даст переписать историю

Россия является правопреемником СССР на своей территории, а также перенимает у Советов членство в международных организациях и участие в договорах. Соответствующую поправку в основной закон 2 марта 2020 года предложил президент Владимир Путин, и, по мнению экспертов, сейчас она важна как никогда.

«Это означает, что РФ взяла на себя все обязательства Союза ССР, к примеру, освободила бывшие союзные республики от уплаты долгов СССР. Мы забрали себе все принадлежащее Союзам ядерное оружие и его компоненты. И естественно, мы унаследовали место СССР в числе постоянных членов Совета безопасности ООН», — объяснил первый зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Парламентарий рассказал «Политике сегодня», что сейчас «горячие головы» на Западе пытаются оспорить некоторые исторические факты и переписать ход истории. В отношении страны с тысячелетним прошлым, это недопустимо, уверен Вяткин, и данная поправка как раз об этом.

«Ну, вы знаете, Россия началась не 30 лет назад. У нас тысячелетняя история. Все, что было в собственности Советского Союза, все это наше, извините. Любые попытки выкинуть какие-то неудобные исторический факты недопустимы. Так не получится», — заключил депутат.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич поддержал народного избранника. В период, когда Запад пытается оспорить причины и итоги Второй мировой войны и внести «удобную» правду, закрепить правопреемственность России в отношении СССР необходимо.

«Сейчас меняются общественные условия, а для каких-то поправок очень важен как раз исторический подтекст. Здесь как раз этот случай. Закрепить правопреемственность России очень важно, это действительно необходимый шаг в нынешнее время», — подчеркнул эксперт.

Правопреемство России также касается предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории РФ. Ранее о внесении такой поправки сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он разъяснил, что это является «ответом на запрос, который существует в обществе».