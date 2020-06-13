Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

 Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре

Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре
Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

 Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

Семейный психолог высказался о попытках гей-сообщества навязать миру свои взгляды

 Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре

Голикова сообщила о начале производства вакцины от COVID-19 в РФ в сентябре
Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

Рост нефтедобычи в США замедлил повышение цен после соглашения ОПЕК+

 Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем

Путин поздравил гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с 65-летним юбилеем
Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

Американская перестройка с перестрелкой или Трест, который лопнет

 Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям
11:24   13 Июня 2020
Общество

Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь

Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь

Ливни и грозовые дожди обрушились на Москву в ночь с пятницы на субботу, 13 июня, сообщили официальные представители пресс-службы столичного метеобюро.

Дожди пополнили "копилку осадков" сразу на 21 мм. При этом климатическая норма осадков для Москвы в июне не превышает 75 мм. По словам метеорологов, всего за несколько часов в районе ВДНХ выпало свыше 28% месячной нормы.

"Первый летний месяц уже перевыполнил свою норму по дождям на 15%", — подчеркнули синоптики.

Отметим, ранее журналисты телеканала "360" сообщали, что в Москву после небольшого перерыва вернулись ливни. Так, с начала июня в столицы выпало почти 90% месячной нормы осадков. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #дождь #осадки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...