Более 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь

Ливни и грозовые дожди обрушились на Москву в ночь с пятницы на субботу, 13 июня, сообщили официальные представители пресс-службы столичного метеобюро.

Дожди пополнили "копилку осадков" сразу на 21 мм. При этом климатическая норма осадков для Москвы в июне не превышает 75 мм. По словам метеорологов, всего за несколько часов в районе ВДНХ выпало свыше 28% месячной нормы.

"Первый летний месяц уже перевыполнил свою норму по дождям на 15%", — подчеркнули синоптики.

Отметим, ранее журналисты телеканала "360" сообщали, что в Москву после небольшого перерыва вернулись ливни. Так, с начала июня в столицы выпало почти 90% месячной нормы осадков.