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Названы отрасли с самыми низкими и высокими зарплатами в начале года

Названы отрасли с самыми низкими и высокими зарплатами в начале года

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11:10   13 Июня 2020
Общество

Названы отрасли с самыми низкими и высокими зарплатами в начале года

Названы отрасли с самыми низкими и высокими зарплатами в начале года

Самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые сферы деятельности в первом квартале 2020 года назвали журналисты RT.

Анализ проводился на основе данных Росстата. За первые три месяца этого года наиболее высокие зарплаты наблюдаются в финансовой и страховой отрасли — до 106,6 тыс. рублей. На втором месте расположилась добыча полезных ископаемых. Работники в этой сфере получали в среднем 85,6 тыс. рублей. На третьей строчке оказались профессии в области информации и связи, заработавшие до 81 тыс. рублей.

Также в рейтинге оказались профессиональная, научная и техническая сферы, транспортировка и хранение. При этом самые низкие зарплаты в начале этого года наблюдались у сотрудников гостиниц и заведений общественного питания — 29 тыс. рублей, сообщает RT.

Исследование показало, что многие россияне не готовы возвращаться в офисы. Так, 41% опрошенных не хочет выходить в офис из-за страха заразиться коронавирусом или из-за удобности "удаленки", пишет "360".

Президент России Владимир Путин ранее утвердил дату проведения голосования по поправкам к Конституции. Оно состоится 1 июля. В числе важных дополнений: обеспечение государством доступности медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, защита прав трудящихся и многое другое.

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Автор: Ирина Большунова
#рейтинг #зарплаты #работа

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