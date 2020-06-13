Оперштаб озвучил новую статистику по заболеваемости COVID-19 в России

Оперативный штаб опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России.

За прошлые сутки в России обнаружили еще 8 706 заболевших вирусной инфекцией в 84 регионах, из них всего 2 970 случаев (34,1%) — без клинических проявлений. За сутки зафиксировали 114 летальных случаев.

Отмечается, что по всей России было зафиксировано всего 520 129 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них скончались от болезни 6 829 человек.

По указу президента России Владимира Путина голосования по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Стоит добавить, что предлагается закрепить обеспечение государством доступности и улучшенного качества медицинского обслуживания.